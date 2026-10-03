Создала «Хорошки» и возглавляла ансамбль десятилетиями: не стало Валентины Гаевой

Основательница Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», народная артистка Белоруссии Валентина Гаевая скончалась на 90-м году жизни. О ее смерти сообщило Министерство культуры Белоруссии.

Валентина Гаевая родилась 22 июля 1936 года в поселке Даниловка Волгоградской области. В 1965 году она окончила Ленинградскую высшую профсоюзную школу ВЦСПС по специальности, связанной с хореографией.

В январе 1974 года Гаевая основала ансамбль «Хорошки», став его художественным руководителем и главным балетмейстером. Вместе с Николаем Дудченко она сформировала творческую основу коллектива, который впоследствии стал одним из известных представителей белорусской национальной хореографии.

Фольклорные балеты и наследие

Гаевая на протяжении десятилетий занималась изучением белорусского культурного наследия и использовала народные традиции при создании собственных хореографических программ.

Под ее руководством народные танцы превращались в масштабные театрализованные постановки. Такие работы получили название «фольклорных балетов». За годы работы с ансамблем было создано более десятка подобных программ.

Награды Валентины Гаевой

Валентина Гаевая имела звание народной артистки Белоруссии и была удостоена Государственной премии Республики Беларусь. Среди ее государственных наград — ордена Франциска Скорины и Дружбы народов.

Более 50 лет ее профессиональная деятельность была связана с ансамблем «Хорошки», который стал главным творческим проектом ее жизни.