Александровский пассаж: Из-за нехватки денег в здании треснули стены и рушится фундамент

В центре столицы Татарстана расположено здание, которому уже 140 лет. Несмотря на то, что оно имеет историческое значение, денег на реконструкцию не выделяют, сообщает inkazan.ru .

Фото: [ inkazan.ru ] Фото: [ inkazan.ru ] Фото: [ inkazan.ru ]

Александровский пассаж – объект культурного наследия России. Здание привлекает внимание туристов: длинное прямоугольной формы с закругленными углами. На крыше установлены купола. Богатство, величие и роскошь объясняются переплетением нескольких архитектурных стилей: классицизма, барокко и ренессанса. С фасадный стороны здание выглядит красиво, если не присматриваться к деталям.

На входных дверях пассажа не везде есть ручки. Сами двери выполнены из дерева, поэтому давно нуждаются в реконструкции. Окна в некоторых местах забиты металлическими конструкциями. Вероятно, вандалы оставляли на здании неприличные надписи, поэтому что некоторые места неаккуратно закрашены.

Фото: [ inkazan.ru ]

Если с внешней стороны здание выглядит красиво, то вид со двора устрашающий: красный кирпич, который облез и давно потерял свою структуру. Вход перекрыт забором. На некоторых участках фасада облицовка полностью стерлась. Трещины на стенах и осевший фундамент – в таком состоянии находится объект культурного наследия, расположенный в самом центре туристической Казани.

«В 2007-м историческую постройку выкупила санкт-петербургская компания «Недвижимость и реконструкция», желавшая к 2018 году открыть в пассаже пятизвездочную гостиницу. Однако в 2019-м году организация обанкротилась», - пишет Inkazan

Во все исторические времена здание дорого обходилось в плане обслуживания, но власти что-либо предпринимали. Сейчас же объект передан под шефство компании, которая обанкротилась.