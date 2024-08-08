Алексей Чумаков и Юлия Пересильд поддержат регату в Москве

В воскресенье, 18 августа, в Москве состоятся необычные соревнования, в которых могут принять участие звезды эстрады, театра и кино, сообщила «Русская Медиагруппа».

Мероприятие пройдет на севере Москвы в яхт-клубе RoyalYachtClub. Участники регаты выйдут на воду на современных яхтах класса J/70. В день лодочных гонок судейский коллектив в зависимости от погодных условий определит формат соревнований. Каждую команду будет сопровождать опытный капитан.

«Русская Медиагруппа» и партнеры подготовили для участников памятные подарки. Гостей будет развлекать кубинский певец WillieKey, который выступает соавтором и исполнителем хита Леонида Агутина «Самба». В качестве музыкального сопровождения выбраны композиции в стиле RadioMonteCarlo.

Специальные гости — Алексей Чумаков, Юлия Пересильд и группа «Мандрагора». В завершении мероприятия под открытым небом в уютной атмосфере состоится кинопоказ фильма. Регата RadioMonteCarlo входит в программу Спортивных игр Восточного экономического форума.

Ранее сообщалось, что в честь Дня строителя в спорткомплексе «Лужники» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» пройдет концерт молодых артистов-блогеров.