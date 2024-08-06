Концерт блогеров состоится в «Лужниках» на День строителя

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в столице пройдет концерт молодых артистов-блогеров. Местом его проведения станет спорткомплекс «Лужники». Данные об этом появились на портале mos.ru.

Датой проведения концерта выбрали 11 августа, когда в стране будут отмечать свой профессиональный праздник строители. На сцене будут выступать десять исполнителей: Мусим Ашуров, Вау Вероника, Кристина Карамелька, Марьяна Локель, Марьяна Ми, Соня Сафарова, Кира Тимралеева, Тема Туленов, Никита Шульгин и Saasha. Концерт начнут в 17.00, он будет проходить на большой сцене со стороны парковки Южного спортивного ядра.

Посетителям концерта представят уже полюбившиеся всем подписчикам песни данных блогеров. Мероприятие проведут при поддержке и прямом участии Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Помимо концерта в «Лужниках» можно посетить детскую тематическую площадку под названием «Сам себе строитель». Там самой юной аудитории предложат выстроить собственными руками различные объекты, а затем найти им применение в какой-либо сфере.

Ранее сообщалось о фестивале современной этнической культуры, который пройдет в Красногорске на протяжении 9 и 10 августа. В нем примут участие художники и музыканты более чем из двух десятков регионов РФ, а также из-за рубежа, стран Европы, Азии и Африки.