Алексей Оверчук принял участие в X Форуме регионов России и Беларуси
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В Уфе проходит X Форум регионов России и Беларуси. В ходе мероприятия выступил Алексей Оверчук, который занимает должность заместителя Председателя Правительства РФ, сообщили на сайте Государственной Думы.
Алексей Оверчук отметил, что Россия делает все необходимое, чтобы сотрудничество между союзными странами продолжалось. РФ выступает надежным партнером. В ноябре 2021 года между Россией и Беларусью было утверждено 28 проектов. В настоящее время 80% от поставленных задач выполнено. Правительство РФ продолжает контролировать работу соответствующих органов и видит такое ответственное отношение и со стороны белорусских коллег. Все это положительно отражается на экономике стран.
«Подтверждение этого – демонстрируемые нашими странами высокие показатели взаимного товарооборота. По итогам 2022 года он вырос на 12% – до рекордных 3 трлн рублей. В январе – апреле текущего года объём взаимной торговли вырос ещё на 11% – 1 трлн рублей», - отметил Алексей Оверчук во время выступления на X Форуме регионов России и Беларуси.
Председатель Правительства РФ также отметил важность оказанной помощи белорусских коллег в восстановлении новых регионов РФ. С каждым годом сотрудничество между РФ и Белоруссией расширяется:
«В текущем году одной только Астраханской областью подписано восемь документов по развитию межрегиональных связей, ещё три – Краснодарским краем. В приоритете такие направления, как торговое сотрудничество, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты»