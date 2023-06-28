Алексей Оверчук принял участие в X Форуме регионов России и Беларуси

В Уфе проходит X Форум регионов России и Беларуси. В ходе мероприятия выступил Алексей Оверчук, который занимает должность заместителя Председателя Правительства РФ, сообщили на сайте Государственной Думы .

Алексей Оверчук отметил, что Россия делает все необходимое, чтобы сотрудничество между союзными странами продолжалось. РФ выступает надежным партнером. В ноябре 2021 года между Россией и Беларусью было утверждено 28 проектов. В настоящее время 80% от поставленных задач выполнено. Правительство РФ продолжает контролировать работу соответствующих органов и видит такое ответственное отношение и со стороны белорусских коллег. Все это положительно отражается на экономике стран.

«Подтверждение этого – демонстрируемые нашими странами высокие показатели взаимного товарооборота. По итогам 2022 года он вырос на 12% – до рекордных 3 трлн рублей. В январе – апреле текущего года объём взаимной торговли вырос ещё на 11% – 1 трлн рублей», - отметил Алексей Оверчук во время выступления на X Форуме регионов России и Беларуси.

Председатель Правительства РФ также отметил важность оказанной помощи белорусских коллег в восстановлении новых регионов РФ. С каждым годом сотрудничество между РФ и Белоруссией расширяется: