Месси забил 75-й мяч со штрафного: до повторения рекорда осталось три гола

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси отличился в матче чемпионата МЛС против «Сан-Диего» (2:2), забив гол ударом со штрафного.

Для Месси это был 75-й точный удар со штрафного за карьеру. Аргентинец вышел на чистое второе место по этому показателю, оторвавшись от бразильца Жаира да Роза Пинто. Лидером в этой номинации является Марселиньо Кариока, отличившийся со стандартов 78 раз. Таким образом, Месси остается три гола, чтобы догнать бразильца.

Аргентинец забил 930-й гол в карьере, проведя 1176 матчей. У нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду 979 мячей в 1337 играх.

Ранее Лионель Месси завоевал свой 49-й трофей в карьере, выиграв с «Интер Майами» «Кубок Кампеонес».