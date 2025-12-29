Аленка-терминатор в образе Снегурочки стала символом Нового 2026 года в Ногинске

Спорная скульптура, размещенная у проходной одного из ногинских заводов, по-прежнему будоражит соцсети и наводит тревогу на случайных прохожих. На этот раз поводом для дискуссий стал ее новогодний наряд, сообщил REGIONS.

Пользователи соцсетей высказали мнение, что внезапная встреча с этой 2,5-метровой композицией с новогодним декором способна вызвать настоящий шок у неподготовленного человека.

Как рассказал REGIONS сотрудник предприятия Иван Ермолаев, инициатива утеплить железную даму к морозам принадлежала его коллегам.

«Накануне зимы композиция щеголяла в плаще осенних оттенков, к Новому году для скульптуры энтузиасты сшили настоящий полушубок Снегурочки 149-го размера», — пояснил собеседник.

Статуя девушки с зонтом, раскрытым над головой, появилась у местной мебельной фабрики в августе 2025 года. Элегантный и загадочный арт-объект высотой около двух с половиной метров мгновенно привлек внимание горожан. До этого единственным в мире известным памятником девочке с зонтом считалась аналогичная скульптура в столице Беларуси — Минске.

