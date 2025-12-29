Не просто снеговики: в Балашихе лепят из снега целые компании отдыхающих и сажают лошадей на деревья
REGIONS: в Балашихе местные жители слепили на ветках снеговика в форме лошади
Фото: [Медиасток.рф]
Непрекращающиеся с прошлой недели снегопады в Подмосковье разбудили творческий потенциал жителей Балашихи, сообщил REGIONS.
Помимо классических снеговиков из трех шаров, во дворах города выросли настоящие снежные инсталляции: Снегурочки в платьях с длинными шлейфами, трехэтажные крепости, спящие драконы и даже целые компании отдыхающих на скамейках. Фото появляются в местном телеграм-канале.
Но самой креативной работой подписчики единогласно признали гигантскую снежную лошадь, которую создатели «усадили» на ветви дерева.
«Вот это снеговик в Балашихе! Сразу видно, чей год наступает. Пусть эта лошадь привезет нам воз подарков, счастья и главное — мира», — делятся подписчики.
Снежный символ наступающего года вдохновил горожан на новые эксперименты. Многие вспомнили детские забавы — обливание фигур водой и раскрашивание их гуашью для прочности.
Погода, по прогнозам, тоже будет способствовать сохранению этих творений. Накануне руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 31 декабря и 1 января в Московском регионе ожидается облачная погода с периодическим снегопадом. Днем температура составит -7…-10 градусов, ночью — -10…-15.
«Эти шедевры полета мысли неплохо было бы раскрасить, как мы делали в детстве. Отличный способ отвлечься от повседневных дел и украсить двор. Уверена, что ни у кого не поднимется рука сломать такую красоту и такие скульптуры простоят до самой весны», — комментируют пользователи сети.
Ранее сообщалось, что снежный унитаз появился в центре Истры.