Не просто снеговики: в Балашихе лепят из снега целые компании отдыхающих и сажают лошадей на деревья

Помимо классических снеговиков из трех шаров, во дворах города выросли настоящие снежные инсталляции: Снегурочки в платьях с длинными шлейфами, трехэтажные крепости, спящие драконы и даже целые компании отдыхающих на скамейках. Фото появляются в местном телеграм-канале.

Но самой креативной работой подписчики единогласно признали гигантскую снежную лошадь, которую создатели «усадили» на ветви дерева.

«Вот это снеговик в Балашихе! Сразу видно, чей год наступает. Пусть эта лошадь привезет нам воз подарков, счастья и главное — мира», — делятся подписчики.

Снежный символ наступающего года вдохновил горожан на новые эксперименты. Многие вспомнили детские забавы — обливание фигур водой и раскрашивание их гуашью для прочности.

Погода, по прогнозам, тоже будет способствовать сохранению этих творений. Накануне руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 31 декабря и 1 января в Московском регионе ожидается облачная погода с периодическим снегопадом. Днем температура составит -7…-10 градусов, ночью — -10…-15.

«Эти шедевры полета мысли неплохо было бы раскрасить, как мы делали в детстве. Отличный способ отвлечься от повседневных дел и украсить двор. Уверена, что ни у кого не поднимется рука сломать такую красоту и такие скульптуры простоят до самой весны», — комментируют пользователи сети.

