Алиев: Азербайджан заинтересован в приходе российских компаний в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости заявил , что Баку будет приветствовать намерение России инвестировать в восстановление Карабаха.

Президент также отметил, что Баку заинтересован в сотрудничестве с российскими компаниями. Они могли бы выйти на рынок Азербайджана. Работа в данном направлении уже ведется. Так, Татарстан предложил первый инвестиционный проект, над которым активно работали представители российской республики и президент Азербайджана.

«Это сервисный центр «Камаз» в Джабраильском районе», — отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Лидер рассказал, что первый проект иностранных инвестиций был именно российским. Он добавил, что Азербайджан также приветствует приход российских подрядчиков. Ильхам Алиев рассказал, что делегация из Татарстана в настоящее время находится в Баку. Президент намерен лично провести встречу с ее представителями.

Нагорный Карабах — территория, которая некоторое время считалась непризнанной после выхода из Азербайджанской ССР. Боевые действия возобновлялись несколько раз. Разрешить ситуацию удалось в 2024 году. Контроль над территорией установил Баку.

Ранее МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела страны.