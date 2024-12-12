МИД Азербайджана обвинил Госдеп во вмешательстве во внутренние дела страны

Министерство иностранных дел Азербайджана официально потребовало от Госдепартамента США и лично главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена прекратить попытки вмешательства во внутренние дела кавказского государства.

Как приводится на сайте азербайджанского МИД, Вашингтон не перестает пытаться вмешиваться во внутренние дела Азербайджана последние четыре года.

«К сожалению, из-за вмешательства Госдепартамента США во главе с госсекретарем Блинкеном во внутренние дела Азербайджана в течение последних четырех лет этот период считается потерянным для азербайджано-американских отношений», — говорится в комментарии пресс-секретаря МИД страны Айхана Гаджизаде.

В МИД Азербайджана также указали Блинкену на использование США двойных стандартов в отношении ситуации с правами человека. Там подчеркнули, Баку надеется, что с приходом в Белый дом в январе 2025 года администрации избранного президента США Дональда Трампа отношения двух стран пойдут на улучшение.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Алиев позвонил Трампу, чтобы спустя три недели поздравить его с переизбранием.