Алиханов сообщил о начале переговоров с автопроизводителем КНР о локализации производства в РФ

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что российская сторона ведет переговоры о локализации китайского автопроизводства на территории РФ, сообщил ТАСС.

Глава Минпромторга Алиханов не назвал название потенциального партнера. Однако уточнил, что Россия ведет переговоры с одной известной мультибрендовой компанией. Коллеги из Китая приезжают для переговоров с целью уточнения некоторых рабочих вопросов.

«Ведутся переговоры активно», — отметил глава Минпромторга Антон Алиханов.

ТАСС обратил внимание, что в последнее время данной теме уделяют внимание на высоком правительственном уровне. Так, президент России Владимир Путин заявил, что страна стремится к максимальной локализации производств. На форуме ВТБ «Россия зовет!» лидер отметил, что подобная тенденция свойственная любой крупной державе.

В свою очередь глава Ростеха Сергей Чемезов проинформировал о планах строительства на территории России завода, в котором примет участие китайская автокомпания. Предположительно объект может появиться в Подмосковье или Сибири.

Ранее сообщалось, что в России тарифы на ввоз иномарок через границу вырастут почти на 40% с 1 января.