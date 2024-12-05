В России тарифы на ввоз иномарок через границу вырастут почти на 40% с 1 января
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В РФ в следующем году резко повысятся тарифы на ввоз в страну моделей иностранных машин. Об этом в своем издании сообщила пресс-служба таможни Владивостока.
Ожидается, что таможенный сбор за ввоз в Россию иномарок вырастет на 20% минимум. Максимальное повышение для отдельных моделей составит 38%.
«Индексация коснется всех автомобилей, документы на оформление которых будут поданы с 1 января 2025 года. Отличий в ставках таможенных сборов для физических и юридических лиц, как и в настоящее время, не будет», — указал портал.
Отмечается, что для автомобилей стоимости выше 10 млн руб. тарифы останутся прежними.
Ранее автоблогер Булкин заявил, что китайские и российские автомашины уступают по своему качеству японским моделям. Еще один плюс у машин из Японии — это большой выбор малолитражных моделей, которые позволяют экономно ездить в городских условиях.