В России тарифы на ввоз иномарок через границу вырастут почти на 40% с 1 января

В РФ в следующем году резко повысятся тарифы на ввоз в страну моделей иностранных машин. Об этом в своем издании сообщила пресс-служба таможни Владивостока.

Ожидается, что таможенный сбор за ввоз в Россию иномарок вырастет на 20% минимум. Максимальное повышение для отдельных моделей составит 38%.

«Индексация коснется всех автомобилей, документы на оформление которых будут поданы с 1 января 2025 года. Отличий в ставках таможенных сборов для физических и юридических лиц, как и в настоящее время, не будет», — указал портал.

Отмечается, что для автомобилей стоимости выше 10 млн руб. тарифы останутся прежними.

Ранее автоблогер Булкин заявил, что китайские и российские автомашины уступают по своему качеству японским моделям. Еще один плюс у машин из Японии — это большой выбор малолитражных моделей, которые позволяют экономно ездить в городских условиях.