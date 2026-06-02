Сколько глаз в уборной: посетители ТЦ пожаловались на камеры в туалете

В новосибирском ТРК «Эдем» разразился скандал: посетительница заметила видеокамеру в женском туалете и попросила мужа проверить мужской — там устройство тоже нашлось. Горожане заговорили о нарушении приватности, но администрация центра заявила, что камеры направлены исключительно на вход и раковины. А сам объект обязан следить за посетителями по закону об антитерроре, узнала редакция Om1 Новосибирск .

Обычный поход в туалет в торговом центре Академгородка превратился в детективную историю. Местная жительница обратила внимание на камеру в женском санузле на втором этаже ТРК «Эдем». Женщина не поленилась и попросила мужа заглянуть в мужскую уборную — результат оказался тем же: устройство, закрепленное над дверью.

В паблике «Сообщество Академгородка» во «ВКонтакте» она написала: табличек о видеонаблюдении никто из них не заметил. И задала главный вопрос — давно ли за посетителями следят в таких интимных местах?

Комментарии разделили аудиторию на два лагеря. Одни пользователи забеспокоились о приватности: мало ли куда направлен объектив. Другие предположили, что камеры фиксируют только входную зону, а до кабинок им нет дела.

Нашлись и те, кто увидел в устройстве пользу. Один из мужчин поделился историей: его жена забыла в кабинке сумку с документами, крупной суммой денег и телефоном. Когда пара вернулась, охранник уже ждал у входа с находкой — увидел пропажу на мониторе. Правда, некоторые пользователи усомнились в реальности камер и предположили, что это муляж, чтобы отучить посетителей курить в туалетах.

Но нет — оборудование в «Эдеме» настоящее. Администрация ТРК объяснила корреспонденту Om1 Новосибирск: объект относится к первой категории антитеррористической защищенности, поскольку там ежедневно бывает много людей. А значит, камеры должны стоять даже в санитарно-гигиенических комнатах — перед кабинками, у раковин и зеркал.

В администрации подчеркнули: объективы не направлены внутрь кабинок. Конструкция перегородок устроена так, что разглядеть что-либо невозможно даже через зеркальное отражение. Задачи у системы другие — предотвращать вандализм, курение в неположенных местах, конфликты и прочие правонарушения.

Предупреждающие знаки «Ведется видеонаблюдение», по заверению руководства, размещены на входе в туалеты. Записи хранятся в защищенном архиве. В ТРК заверили, что ценят комфорт и приватность гостей, а все нормы законодательства строго соблюдаются.