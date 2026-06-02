Суд остановил работу популярной пекарни из-за иностранца

В Новом Уренгое городской суд на две недели остановил работу пекарни — причиной стало присутствие иностранного сотрудника на кухне. Предприниматель нарушил миграционные ограничения, действующие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Заведение лишилось права печь булочки, хотя само тесто и начинки были ни при чем, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Новоуренгойский городской суд вынес необычное решение в отношении местного производителя хлебобулочных изделий. Владелец пекарни признан виновным в нарушении миграционного законодательства. Суть претензий — на кухне предприятия трудился иностранец, а для таких граждан в ЯНАО установлены четкие профессиональные ограничения.

Как сообщили в пресс-службе суда, действия работодателя подпадают под часть 1 статьи 18.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Формулировка звучит грозно: несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности для иностранцев и лиц без гражданства.

Иностранец занимал должность заготовщика хлебобулочных изделий. То есть стоял у печи, месил тесто, лепил будущие булочки — делал то, ради чего люди и приходят в пекарню. Однако закон в данном случае оказался важнее выпечки.

Суд постановил приостановить деятельность заведения на 14 суток. Это значит, что пекарня не сможет работать, печь и продавать продукцию в течение двух недель. Финансовые потери, испорченные продукты и подорванная репутация — стандартный набор последствий.

Правда, у предпринимателя еще есть шанс. Постановление суда пока не вступило в законную силу, а значит, его можно обжаловать. Вопрос теперь в том, успеют ли адвокаты быстрее, чем остынут последние булочки, приготовленные до закрытия.