Дружеская переписка обернулась шантажом с интимными фото для студента

В Арзамасе 19-летний студент колледжа стал жертвой интернет-вымогательства. Неизвестный злоумышленник завладел его интимными снимками и потребовал 20 тысяч рублей за молчание. Молодой человек перевел почти половину суммы, после чего обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, передает ИА «Время Н» .

Обычная переписка в социальной сети обернулась для студента из Арзамаса настоящим кошмаром. В дежурную часть ОМВД России «Арзамасский» пришел 19-летний парень — учащийся местного колледжа. Его история, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, выглядит как готовая сцена для криминальной драмы.

Виртуальный знакомый, с которым молодой человек общался в соцсети, неожиданно предъявил ультиматум: интимные фотографии парня уже у него, и если адресат не хочет видеть их в открытом доступе, то должен заплатить. Сумма для обычного студента названа немалая — 20 тысяч рублей.

Парень испугался. Он перевел на неизвестный счет двумя платежами 9 984 рубля. После этого, вероятно понял, что нужную сумму не найдет, взял себя в руки и отправился в полицию.

Теперь делом занимаются следователи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ — вымогательство. Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы.