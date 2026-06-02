Буланова показала архивное фото со свадьбы с мужем, который младше ее на 19 лет

Российская певица Татьяна Буланова, которой в марте исполнилось 57 лет, опубликовала архивный снимок со своей свадьбы, сообщает The Voice.

На фото артистка запечатлена вместе с супругом — теннисистом Валерием Рудневым, который моложе ее на 19 лет. Торжественная церемония прошла в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Буланова призналась мужу в любви в годовщину их брака.

Все расходы по организации свадьбы взял на себя Руднев. Для него это первый брак, поэтому он мечтал устроить праздник с размахом.

Ранее теннисист признался, что хочет стать отцом. Однако сама Буланова, у которой уже есть двое взрослых сыновей (33-летний Александр от Николая Тагрина и 19-летний Никита от Владислава Радимова), говорила, что морально не готова к маленьким детям.

Тем не менее, пара не исключает возможности усыновления ребенка из детского дома. Идею первым предложил Руднев, но они пока не спешат с решением. Поклонники Булановой желают паре счастья и надеются, что их совместные планы когда-нибудь сбудутся.

