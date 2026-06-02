В Подмосковье подали более 600 заявок на компенсацию отдыха приемной семьи

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались услугой «Назначение денежных средств на организацию отдыха приемной семьи» более 600 раз, ее можно найти на региональном портале госуслуг в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы, в том числе документ об оплате путевок. В случае совместной подачи заявления согласие супруга можно получить онлайн через его личный кабинет.

В ведомстве уточнили, что получить путевки семьи, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут один раз в течение календарного года.

