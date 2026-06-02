Приняли за зверя и застрелили: в Кузбассе охотникам предъявили обвинение в убийстве подростка

Следователи Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу предъявили обвинение трем местным жителям, которые на охоте открыли огонь по несовершеннолетнему. Подросток скончался на месте. Об этом Lenta.ru сообщили в региональном управлении ведомства.

Мужчинам инкриминируют пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений. Трагедия произошла ночью 31 мая. По версии следствия, охотники незаконно промышляли в лесу неподалеку от села Междугорное. Они передвигались на автомобиле. Один из мужчин использовал тепловизор и обнаружил живую цель, после чего подсветил ее фонарем для спутников. Водитель притормозил, а третий участник группы произвел выстрел из охотничьего ружья.

В это время двое подростков на мопедах, заметив приближающуюся машину, испугались и съехали в кусты: они решили, что за ними едут сотрудники ГИБДД. Однако в УАЗе возвращались с охоты трое мужчин. Они приняли прятавшегося парня за животное. Полученное ранение оказалось смертельным. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Обвиняемым грозит длительное лишение свободы. В региональном управлении СК также добавили, что незаконная охота и применение оружия без должной идентификации цели являются отягчающими обстоятельствами.

