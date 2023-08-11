Алкоголь, насилие, наркотики: С чем могут столкнуться военные после СВО

Врач-психиатр Центра «Эмпатия» Денис Рассоха рассказал, что в настоящее время к нему обращаются военные СВО. Важно, чтобы каждый боец осознавал, что ему нужна квалифицированная помощь и приходил к врачам, сообщает newizv.ru .

Врач-психиатр объяснил, почему в последнее время участники СВО нападают на людей или иным образом проявляют агрессию. В первую очередь это связано с массовым психозом. Бойцы много видели на поле боя, поэтому это не может никак не отражаться на их психике. Врач Денис Рассоха также рассказал, почему заключенные, которые получили амнистию и вернулись с СВО, совершают убийства и снова попадают в СИЗО.

«Людей с эмоционально неустойчивым типом личности (по-старому — психопатов) достаточно много. И вот представьте: они сначала сидели в колонии, потом попали в зону боевых действий. А когда ты в такой куче народа, когда там все могут делать всё что угодно и всё это безнаказанно, то часто просыпается, грубо говоря, такой инстинкт животных, который может проявиться и в мирной жизни», - объяснил врач-психиатр Центра «Эмпатия» Денис Рассоха

Чтобы не стать случайной жертвой агрессии, врач-психиатр порекомендовал не вступать в конфликты на улице и не провоцировать окружающих людей. Также специалист отметил, что военный возвращается из зоны спецоперации и в течение нескольких месяцев становится ясным, сможет ли он восстановиться самостоятельно.

«Например, в США все участники боевых действий в обязательном порядке проходят несколько сеансов ДПДГ. Могут и больше, но несколько сеансов с психологом они должны пройти в любом случае, если они побывали в горячей точке», – говорит специалист

Родственники должны особенно наблюдать за поведением военного. Если он агрессивно реагирует на незначительный эпизод или начинает скандалить из-за того, что, например, упала вилка, значит, есть проблема. Также может измениться поведение человека «до» и «после» того, как он попал в зону спецоперации. Первое время, - это нормально. Но если военный пробыл дома уже месяца три, а его эмоциональный фон не меняется, то ему сложно справиться со всем, что он видел на поле боя.

Если боец не адаптируется, то важно своевременно получить помощь психолога. Денис Рассоха считает, что это необходимо ввести на законодательном уровне. В Москве можно получить несколько консультаций бесплатно.