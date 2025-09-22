Управление ГУ МЧС Кемеровской области обратилось к россиянам, которые увлекаются ловлей рыбы в осенний период времени, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Спасатели отметили, что осенью температура воды составляет всего 7–8 градусов. Многие рыбаки ловят рыбу на лодках. Если лодка перевернется, то в холодной воде уменьшается возможность выбраться на берег. В первую очередь у человека намокнет одежда, которая станет тяжелой. Одежда будет тянуть на дно, мешая попыткам выбраться. У рыбака не много шансов спастись. Эксперты предупредили, что распитие спиртных напитков дополнительно снижает вероятность выжить.

«Помните, что алкоголь – ваш главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными», — сообщило региональное управление ГУ МЧС.

Спасатели поделились статистическими данными. В 90% случаев, когда рыбакам понадобилась помощь, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Эксперты призвали также не игнорировать другие правила безопасности: не уплывать далеко от берега, надевать спасательные жилеты, заранее проверять техническое состояние лодки и узнавать прогноз погоды.

По информации спасателей, в случае непредвиденной ситуации на рыбалке рекомендовано не терять время и информировать о проблеме по номерам: 112 или 101.

Ранее сообщалось, что россиянин при помощи обычного сачка выловил 376 штук плотвы и получил штраф в размере 96 тыс. руб.