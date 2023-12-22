Американские и советские рабочие строили Тракторный завод, который стал центром Волгограда

В рамках реализации проекта «Регион открытий-2023» NewsTracker рассказывает о том, как строился Тракторный завод и развивался город Волгоград в период до и после Великой Отечественной войны.

Тракторозаводский завод был построен силами советских и американских рабочих. Выбрали территорию недалеко от центра Волгограда и приступили к строительным работам в 1926 году. Спустя четыре года предприятие выпустило первый танк, который был аналогом американского McCormick Deering 15-30, сообщает newstracker.ru.

Вплоть до 1942 года завод выпускал танки для нужд советских солдат. Работа прекратилась, когда бои шли уже в черте города. Бои полностью уничтожили здания, расположенные на территории предприятия.

«Несмотря на ужасающие разрушения здесь сохранилось немало довоенных строений. Можно сказать, что Тракторный — живой памятник довоенному Сталинграду, молодому коммунистическому строю.», - пишет newstracker.ru

Рабочим и сотрудникам необходимо было предоставить жилье. Так появился Тракторозаводский район, который в современное время остается одним из исторических центров города.

Сейчас район привлекает туристов, ведь в нем сохранилось много домов довоенной постройки. Некоторые здания возвели в период СССР, но с использованием нетипичных архитектурных решений для того времени. Например, к таким зданиям можно отнести школу и дома по улице Дзержинского.

На территории района расположено много скверов и памятников, где собираются семьи для спокойного времяпровождения.