Американские СМИ: В августе Россия перейдет в наступление

Американский журналист Сеймур Херш пообщался с чиновником США и поделился информацией относительно планов РФ на август, пишет агентство « РИА Новости ». Имя политика не оглашается.

Чиновник считает, что Украина не сможет реализовать планы, поставленные перед контрнаступлением. Россия это понимает и готовится к мощным наступательным действиям. Вероятнее всего, Киеву предстоит отбить ряд атак уже летом, предположительно в августе.

Прогнозировать, как НАТО в дальнейшем будет реагировать на ситуацию относительно вооруженного конфликта между Украиной и Россией на данный момент невозможно. Политик утверждает, что в альянсе «загнали себя в угол». В НАТО призывали реагировать на действия РФ и публично заявлять об этом в негативной тональности.