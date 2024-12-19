Американские журналисты спешно покинули пресс-конференцию Путина до ее завершения

Американские журналисты покинули пресс-конференцию президента России Владимира Путина до ее завершения, сообщил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» обратил внимание, что журналисты спешно покинули зал. Павел Зарубин назвал две возможные причины подобного поведения иностранных коллег. Первая — представители американских СМИ боялись встречи с российскими коллегами, которые могли задать им сложные вопросы после конференции. Вторая — американский журналист спешил на собственный эфир.

«Да, ушел на свой прямой эфир», — обновил свой пост журналист Зарубин.

Ранее сообщалось, что во время прямой линии президента на экранах появлялись разные вопросы, в частности, предложения ввести многоженство и начать бесплатно продавать пакеты на маркетплейсах.