Бесплатные пакеты на маркетплейсах и многоженство: россияне задают вопросы Путину

Предложение разрешить многоженство появилось на экране во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщило prmira.ru.

Автор предложения уточнил, что многоженство позволило бы решить демографическую проблему в России. Корреспондент «Проспект Мира» обратил внимание, какие еще обращения граждан были выведены на экраны во время прямой линии. Так, люди считают, что уровень пенсий низкий. Некоторые отмечают, что высокая ставка не позволяет им взять ипотеку.

Кроме того, поступило предложение перейти на четырехдневную рабочую неделю. Люди также обращают внимание на высокие цены на билеты в театры и музеи. Кроме того, доступность книг снижается из-за их дороговизны, считает автор вопроса.

«Когда пакеты в «Валберисе» будут бесплатные? (прим. — орфография и пунктуация автора сохранены» — такой вопрос появился на экране во время прямой линии Путина.

Автор одного из вопросов обратил внимание, что президент не должен решать все вопросы. Важно, чтобы региональные представители справлялись с выполнением рабочих обязанностей. Еще в одном вопросе гражданин уточнял, всю ли информацию о жизни регионов передают главе страны.

Ранее сообщалось, что некоторые журналисты прибыли на прямую линию Путина в национальных костюмах.