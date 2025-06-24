Американский бизнесмен Маск отказался от использования ПК

Адвокаты американского бизнесмена Илона Маска проинформировали, что миллиардер не пользуется персональным компьютером (ПК). Соответствующее заявление было сделано в ходе судебного процесса против компании OpenAI, сообщило издание Wired.

По информации издания, заявления адвокатов бизнесмена вызвали удивление у оппонентов. Так, Макс периодически публикует свои фотографии на фоне ноутбука. Иногда миллиардер упоминал о собственном персональном компьютере в соцсетях. Представители Сэма Альтмана и OpenAI уверены, что минимум одним компьютером миллиардер все-таки владеет и пользуется.

По данным издания, адвокаты Маска проинформировали, что проверяют мобильный телефон Маска, в частности электронную почту. Несколько сотрудников X сообщили Wired, что, действительно, чаще всего миллиардер выполняет рабочие обязанности при помощи своего мобильного телефона. С ноутбуком его видели, но значительно реже.

«В мае 2025 года Маск написал в X, что он „до сих пор пользуется своим древним ноутбуком с наклейкой @DOGE, которую давно сделал фанат“», — указано в материале Wired.

Илон Маск и OpenAI Сэма Альтмана подали несколько исков друг к другу. Маск и его стартап уверены, что компания использует ИИ с целью обогащения, отказавшись от принципа человечности в данном вопросе. В свою очередь Маска обвинили в несоблюдении процесса раскрытия информации.

Ранее политолог Дубравский назвал пиар-ходом новости об убежище для Илона Маска в РФ.