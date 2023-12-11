Американский F-16 разбился в Южной Корее

Истребитель F-16, принадлежавший Соединенным Штатам, разбился на территории Южной Кореи. Об этом сообщило корейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Согласно информации южнокорейского информагентства, американская воздушная техника потерпела крушение 11 декабря утром. Уточняется, что истребитель разбился в ходе тренировок возле города Кунсан в корейской провинции Чолла-Пукто.

Как американские, так и южнокорейские военные источники информагентства сообщили о том, что пилот упавшего истребителя успел вовремя катапультироваться и выжил.

Весной этого года американский телевизионный канал CNN сообщал о том, что F-16 разбился в ходе тренировочного полета возле американской военной базы в Южной Корее.