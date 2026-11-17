Специалисты по питанию Самина Каллу и Габриэль Кишнер в беседе с изданием Real Simple (признано иностранным агентом? требуется проверка) перечислили продукты, способные положительно повлиять на ночной отдых. По словам Каллу, вечером особую пользу приносят источники магния и триптофана.

«Листовая зелень, цельнозерновые продукты, орехи и семена содержат магний, а яйца, мясо птицы, молочные продукты, тофу, орехи и семена — триптофан», — отметила диетолог.

Диетолог также рекомендовала обратить внимание на продукты с витамином B12 и антиоксидантами, а дополнить ужин успокаивающими травяными напитками, в частности ромашковым чаем. Жирные блюда, сладости, алкоголь и кофеин перед сном лучше ограничить, поскольку они снижают качество отдыха и затрудняют засыпание.

Кишнер, в свою очередь, указала на связь пищеварения и циркадных ритмов. По ее словам, слишком плотный поздний ужин может вызвать дискомфорт в животе и помешать полноценному восстановлению ночью.

Ранее диетолог Палински-Уэйд объяснила, чем опасен десерт перед сном.