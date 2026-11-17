По словам специалиста, использование таких средств при вирусных заболеваниях не приносит пользы и способствует появлению устойчивых штаммов бактерий. В дальнейшем это может привести к тому, что лечение более серьезных патологий станет неэффективным.

При возникновении первых признаков недомогания Уланкина рекомендует сразу сообщить руководству о необходимости остаться дома и обратиться за медицинской помощью. В первые дни терапия должна быть направлена исключительно на облегчение симптомов, а не на борьбу с самим вирусом.

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