В России готовятся ужесточить ответственность за неуплату алиментов. Группа депутатов Государственной думы выступила с законодательной инициативой, предусматривающей увеличение размера административного штрафа до 100 тысяч рублей. На данный момент максимальная сумма взыскания по аналогичным нарушениям составляет 20 тысяч рублей. Информацию о содержании документа приводит ТАСС .

Предполагается, что более строгая административная ответственность будет стимулировать граждан своевременно выполнять свои обязательства перед детьми. Параллельно парламентарии направили в правительство предложение о формировании специального государственного алиментного фонда.

«Такой фонд мог бы осуществлять предусмотренные законом авансовые выплаты детям и иным управомоченным получателям при фактической неуплате алиментов, а затем взыскивать выплаченные суммы с должника», — говорится в документе.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье взыскали 3,5 млрд рублей алиментов.