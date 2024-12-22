Американский ракетный крейсер ошибочно сбил истребитель США

Американские СМИ сообщили, что над Красным морем был сбит американский истребитель F/A-18. Согласно данным издания Associated Press, произошел «дружественный огонь».

Издание сообщило, что в истребителе F/A-18 находилось два пилота. Им поставили задание выполнить очередную операцию в Йемене, в частности, нанести удары по хуситам. Однако транспортное средство было сбито, предположительно, ракетным крейсером США.

«Крейсер с управляемыми ракетами USS Gettysburg, входящий в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и сбил F/A-18», — Associated Press ссылается на заявление Центрального командования.

Издание ссылается на данные вооруженных сил США, согласно которым оба пилота выжили. Известно, что один из них во время капитуляции получил незначительные для здоровья травмы. Издание отметило, что истребитель проходил по воздушному коридору, который контролируется американскими и европейскими силами. Инцидент свидетельствует об обострении ситуации.

«Но этот сбитый самолет подчеркивает, насколько опасным стал коридор Красного моря из-за продолжающихся нападений на суда», — отметило издание Associated Press.

Центральное командование, по данным издания, сообщило, что сбитый истребитель взлетел с палубы авианосца «Гарри С. Трумэн». База его расположения находится в штате Вирджиния. Associated Press отметило, что пилоты истребителей имеют возможность связывать по рации и радарам. В причинах происшедшего необходимо разбираться.

Издание Task and Purpose отметило, что военные самолеты США выполняют различные операции в рамках конфликта с хуситами. Однако сбитый самолет стал первым за 14 месяцев конфликта, который потерпел крушение. Издание также сообщило, что самолет был сбит американскими представителями.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут бросить в бой поставленные Западом истребители F-16 при новом наступлении.