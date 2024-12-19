Страны НАТО поставили Украине уже десятки боевых самолетов F-16. Украинские ВВС могут попытаться массово применить их при очередном переходе в наступление. Такое допущение сделало в своем материале РИА Новости.

По данным издания, на Украине в данный момент находится до 20 истребителей F-16, и постепенно их становится все больше и больше. Этого уже достаточно, чтобы начинать массово применять их. Пока эти машины используются в качестве средств ПВО, для перехвата ракет и беспилотников. При этом все возможности данных истребителей не задействованы, во многом из-за недостаточной подготовки пилотов. Сложности в данной сфере возникают из-за недостаточного знания английского языка украинскими летчиками. Они не в состоянии пройти полное обучение по причине языкового барьера.

Издание допустило, что при массовом применении в кабинах самолетов будут сидеть вовсе не украинцы. Киев активно использует практику привлечения иностранных наемников. Вдобавок страны НАТО могут в приказном порядке отправить своих летчиков, чтобы спасти ситуацию, пусть и скрывая этот факт от общественности. По данным некоторых аналитиков, ВСУ попытаются предпринять наступление в ближайшие же недели, пока пост главы Белого дома занимает Байден. И в этом наступлении самое активное участие могут принять истребители F-16.

Ранее в Бельгии заявили, что не могут в 2024 году выполнить свое обещание передать Киеву F-16. Причиной задержки стало отсутствие необходимых деталей для этих воздушных судов, а также нехватка квалифицированных пилотов из Украины.