В посольстве России в Вашингтоне состоялась встреча с Уильямом Брумфилдом — всемирно известным американским историком архитектуры, чьи фундаментальные труды по русскому зодчеству, особенно деревянному, хранятся в Библиотеке Конгресса США как национальное достояние, сообщило РИА Новости.

В своем выступлении профессор откровенно рассказал, как изучение России помогло ему глубже понять и сформировать собственную идентичность.

Брумфилд вспомнил, с какими трудностями столкнулся при издании своей первой книги «Золото в лазури». Работа над ней стоила ему должности в Гарвардском университете, но открыла двери для сотрудничества с Национальной галереей искусства. Эта жертва оказалась не напрасной: последующие монографии ученого, посвященные истории русской архитектуры, неоднократно становились бестселлерами и включались в списки наиболее значимых публикаций года.

Вечер представил посол России в США Александр Дарчиев, назвавший Брумфилда человеком, посвятившим жизнь осмыслению культурного кода России. Особое внимание дипломат уделил последней работе профессора «От леса до степи».

«(Книга «От леса до степи». — Прим. ред.) доказывает, что быть русским — это не вопрос того, что написано в паспорте, это в сердце и душе. И конечно в истинной любви к русскому искусству, культуре и истории», — сказал Дарчиев.

