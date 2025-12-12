Голливудский гость в российском ресторане: Сигал и Мао о кухне, климате и местных красавицах

Известный голливудский актер Стивен Сигал побывал в Новосибирске и пообщался с представителями местных СМИ. Во время неформальной встречи в ресторане журналисты поинтересовались у знаменитости ее гастрономическими предпочтениями и впечатлениями о Сибири, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Когда речь зашла о русской кухне, Сигал признался, что не готов выделить какое‑то одно блюдо — слишком велик выбор вкусных традиционных угощений. Зато на вопрос о сибирском характере артист ответил без колебаний, подчеркнув, что сибиряки — это в первую очередь люди несгибаемой силы духа.

Компанию актеру в поездке составлял продюсер Стивен Мао, который охотно присоединился к беседе. Он с удовольствием рассказал о своих кулинарных фаворитах: особенно ему пришлись по вкусу холодец и блюда из белых грибов. Несмотря на суровые климатические условия Новосибирска, город произвел на продюсера положительное впечатление. Мао тепло отозвался о местных жителях, особо отметив их радушие и доброжелательность. Не оставил он без внимания и сибирских женщин, подчеркнув их яркую, самобытную красоту.

