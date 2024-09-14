Американцы оставили карту национального учебного центра Форт Ирвин в БМП Bradley, который отправили на Украину в рамках очередной военной помощи, сообщили РИА Новости. Согласно документам, роль условного противника играет Армия России. До начала СВО потенциальным врагом на поле боя была арабская армия.

Российские военнослужащие захватили американскую технику противника на купянском направлении. Таким образом карта базы оказалась в расположении агентства. Форт Ирвин — это стратегически значимый объект. База расположена в округе Калифорнии. Она является одним из основных тренировочных полигонов американских вооруженных сил.

Российские военнослужащие не в первый раз захватывают БМП Bradley. Военные СВО отмечают, что технику достаточно легко атаковать. К тому же она легко воспламеняемая. В свою очередь Кремль не раз заявлял, что поставки военной техники западного производства лишь продлевают конфликт, но никак не изменят его конечного результата. Западная техника является целью поражения Армии России, поэтому часто уничтожается до ее появления в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что российская армия создала подземную военную базу под Херсоном для боевого слаживания.