Российская армия создала подземную военную базу под Херсоном для боевого слаживания
Вооруженные силы Российской Федерации создали замаскированную подземную военную базу в Херсонской области. Как рассказал в беседе с РИА Новости замком батальона по военно-политической работе с позывным «Волшебник», обнаружить ее невозможно как со спутников, так и с разведывательных дронов.
Подземная военная база должна стать подспорьем для необходимого боевого слаживания личного состава российских воинских подразделений группировки войск «Днепр». Тщательно замаскированный военный объект состоит из комплекса для переподготовки и доукомплектования.
«Предназначение этого подземного комплекса — восстановление боеспособности подразделения, которое на ЛБС было, допустим, очень долгое время. Происходит ротация. Они возвращаются. Их откатывают сюда — в этот комплекс. Здесь происходит работа психологов с этим личным составом. И после готовности подразделения, после того как оно отдохнуло, убывает на линию боевого соприкосновения для выполнения своих действий по предназначению», — объяснил «Волшебник».
Собеседник журналистов отметил, что все помещения комплекса находятся на глубине не менее восьми метров, а места для входа завешаны маскирующими сетями. В местах отдыха российских военных порядка четырех метров накатов земли и бревен. В комплексе для прохождения переподготовки можно сразу разместить около 100 человек личного состава.
«В подземной базе есть места отдыха бойцов, учебные классы, оружейная комната, комната бытового обслуживания, баня, душевая, кухня, столовая, складские и жилые помещения. В скором времени на базе будет освящен православный храм», — приводится в материале.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ прекратили все попытки форсировать Днепр.