«Амнистия души»: воспитанницы колонии из Подмосковья завоевали Гран-при фестиваля ФСИН танцем «Дым»

В Федеральной службе исполнения наказаний состоялось награждение победителей XIX Всероссийского фестиваля «Амнистия души», объединившего творческие коллективы из воспитательных колоний для несовершеннолетних, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области. Гран-при в категории «Хореографический номер» завоевали воспитанницы Можайской воспитательной колонии с современным танцем «Дым».

Проект «Амнистия души», рожденный по инициативе Вячеслава Спесивцева и его единомышленников, уже много лет дает подросткам, оказавшимся в исправительных учреждениях, возможность проявить себя в искусстве и получить признание. В этом году на конкурс было подано свыше 40 работ из 11 региональных управлений ФСИН.

Фото: [ Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области ]

На церемонии подведения итогов присутствовали представители высшего руководства ФСИН, включая заместителя директора службы Андрея Шмидко и врио начальника профильного управления Сергея Нечаева. Поддержать участников прибыли мэтры отечественной культуры: художественный руководитель Московского молодежного театра, народный артист России Вячеслав Спесивцев — идейный вдохновитель фестиваля, — главный редактор издания «Петровка 38» Александр Обойдихин, президент Инновационного центра Екатерина Аверкиева, а также актеры театра Семен Спесивцев, Диана Арахчян и Анна Ломинская.

«В формате видео-конференц-связи лауреатов поздравили известные деятели культуры и искусств, общественные деятели. Начальники воспитательных колоний территориальных органов ФСИН России вручили победителям памятные грамоты и сладкие призы», — указано в сообщении пресс-службы.

