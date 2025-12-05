В Подмосковье определили победителей конкурса «Волонтер года»

«Мы всегда рады поводу, чтобы наградить наших волонтеров. В рамках этого конкурса мы отмечаем ребят, которые трудятся в течение всего года по разным направлениям. В этом году мы получили рекордное количество заявок – более 230 заявок из 56 городов Подмосковья. Это говорит не только о росте числа добровольцев, но и о развитии волонтерского движения в регионе. Гордимся каждым из вас!» - сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В церемонии награждения приняли участие более 500 активистов движения «Волонтеры Подмосковья». Награды вручили 32 добровольцам в 12 номинациях.

В число победителей вошла Татьяна Кузнецова из Лосино-Петровского. Она одержала победу в номинации «Серебряное волонтерство». Татьяна регулярно организует арт-терапевтические занятия и мастер-классы для семей мобилизованных, беженцев, людей с ограниченными возможностями здоровья и участников СВО.

Фото: [ Министерство информации и молодёжной политики Московской области ] 1/2 Фото: [ Министерство информации и молодёжной политики Московской области ] 2/2

Юлия Кудик из Истры победила в номинации «Наставник года». Она принимает участие в реализации крупных проектов — от конкурса «Интервидение» до патриотических и спортивных фестивалей, а также разрабатывает программы подготовки кураторов для образовательных учреждений.

Победителем в главной номинации «Волонтер года» стала Елизавета Федорова. Она на постоянной основе развивает добровольческую деятельность и молодежную политику в регионе. Летом она реализовала проект по созданию адаптивной среды для участников СВО. В мероприятии приняли участие более 250 человек. Также она участвовала в организации волонтерского корпуса конкурса «Интервидение» и проводила обучение для волонтеров в девяти городах региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с региональным Днем волонтеров всех добровольцев области.