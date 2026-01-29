Жительница Ерзовки обвинила женатого ухажера в сливе интимных фото

В Волгоградской области разгорается скандал: молодая женщина обвинила своего женатого ухажера в распространении ее личных фотографий в тематических чатах. По ее словам, после попытки рассказать правду его супруге мужчина начал угрожать ей, а полиция отказывается возбуждать дело, ссылаясь на «влиятельные связи» обвиняемого, пишет портал V1.ru.

Как рассказала жительница поселка Ерзовка, она познакомилась с мужчиной в соцсетях, где он представился холостяком. Когда правда о его семье вскрылась, а ее фото и номер телефона оказались в группе сомнительного содержания, девушка решила предупредить его жену. В ответ она получила угрозы и визиты к своему дому. Мужчина, в свою очередь, полностью отрицает обвинения. Он заявляет, что изначально предупредил о своем статусе, а история со сливом — это месть за отказ дать денег за молчание. Несмотря на письменное заявление потерпевшей, правоохранительные органы до сих пор не возбудили уголовное дело, что порождает вопросы о беспристрастности расследования.