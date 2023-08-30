«Аморфное дело»: Состоялось заседание по первому делу о распространении фейков журналистом

В Абакане закончилось судебное разбирательство по делу журналиста Михаила Афанасьева. Он стал первым обвиненным корреспондентом относительно распространения фейков об армии. Суд вынесет приговор 7 сентября. Прокуратура настаивает на шести годах заключения колонии, сообщает prmira.ru .

«Я прогнозирую, что ничего хорошего не будет, но надеюсь, что случится чудо», - адвокат журналиста прокомментировал возможность помилования подсудимого Михаила Афанасьева

Михаил Афанасьев опубликовал материал об участии росгвардейцев в зоне СВО. Он утверждал, что материальное обеспечение сотрудников Росгвардии находится на низком уровне. Разместил также данные о раненых и погибших. Прокуратура настаивает на том, что данная информация – неправдивая, значит, корреспондент распространял фейки об СВО.

Суд успел опросить около 30 свидетелей – это сотрудники Росгвардии, которые занимают различные должности в ведомстве. Всего по делу проходит 83 свидетеля. Сторона защиты отмечает, что в деле много неточностей. Например, вступил ли в силу закон о распространении фейков на момент публикации, и относится ли ведомство Росгвардии к органам, которые упоминаются в законопроекте.

На заседании было много близких людей Михаила, а также его коллеги. Дети вышли из здания суда со слезами на глазах. Заседание проходило очень эмоционально.

«Это отец наших внуков. Выбрали, потому что видели в нем очень много ценностей человеческих. Мы до сих пор думаем, что это все [дело] — аморфное, что все вот-вот рассыпется. Не верим, что это происходит», - рассказала теща журналиста

Михаилу Афанасьеву дали последнее слово:

«Журналист не может (и не должен) быть идеально компетентен и безупречно точен юридически, когда он излагает освещаемую им историю. И если, имея мощную систему многоуровневого контроля за законностью, ошибаются оперативники, следователи, прокуроры и даже судья, то исследующий язвы общества и несправедливость к человеку, и вынужденный довольствоваться лишь словами своих собеседников и источников журналист по природе и возможностям своего ремесла не может отвечать за безупречную юридическую доказанность излагаемых в его материалах событий», - сказал журналист Михаил Афанасьев

Журналист отметил, что не перестанет переживать из-за проблем других людей.