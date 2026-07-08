Команда из Подмосковья получила 5 медалей на Российской робототехнической олимпиаде

Представители Подмосковья стали чемпионами Российской робототехнической олимпиады, финал которой прошел в Оренбурге. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подмосковье представляла сборная, состоящая из 35 команд из разных городов. Ребята боролись за победу в 12 категориях. В результате участники получили 5 медалей — три бронзовые, одну серебряную и одну золотую. Еще 11 команд стали призерами.

Региональный отборочный этап прошел в Подмосковье в марте на площадке школы «Летово». В нем приняли участие 340 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что три компании запустят производство роботов в ГИП «Титан».