SHAMAN и Мизулина рассекретили торжество в День семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассекретили свою свадьбу, пишет The Voice. Торжество прошло в одном из ресторанов на Патриарших прудах в Москве.

Фото: [ соцсети ]

Отмечается, что церемония была скромной и закрытой — присутствовали только родные и самые близкие люди. Среди гостей были мама невесты Елена Мизулина и друг жениха — певец Григорий Лепс. Видео с праздника супруги опубликовали в своих телеграм-каналах.

На кадрах пара танцует в празднично украшенном зале под песню SHAMAN «Ты моя». Дронов держит возлюбленную за талию, а Мизулина обнимает его за шею и страстно целует. Именно такой, по словам супругов, и должна была быть их свадьба — без камер, журналистов и лишнего внимания.

Отношения Екатерины и Ярослава стали достоянием общественности в марте прошлого года. Тогда они впервые вышли в свет вместе на концерте в Москве. А уже в ноябре 2025 года пара тайно поженилась в ЗАГСе Донецка. Церемония прошла с небольшим количеством гостей, а поздравил молодоженов глава ДНР Денис Пушилин.

Вернувшись в Москву, Дронов и Мизулина объявили, что сыграют полноценную свадьбу в 2026 году. Как и планировалось, торжество прошло в спокойной, семейной обстановке, без лишней огласки.

Ранее журналист Отар Кушанашвили обрушился с критикой на SHAMAN за то, что тот не заступился за Екатерину Мизулину в конфликте с Егором Кридом.