«Люди не имеют права судить по внешности»: Хилькевич защитила PR-менеджера, на которую накинулись из-за веса

PR-менеджер Анны Хилькевич Виктория Танес оказалась в центре обсуждений из-за внешности, сообщает The Voice. Недоброжелатели в социальных сетях постоянно сравнивают ее со звездой «Универа» и призывают похудеть. Танес призналась, что пытается бороться с лишним весом с 14 лет, но у нее ничего не получается.

Фото: [ соцсети ]

Виктория рассказала, что родила двоих детей-погодок и практически не брала декретный отпуск. Она много работает, но это не спасает от хейта. Однажды ее муж заметил, как она оправдывается перед недоброжелателями, и сказал: «Хватит». Это вызвало у Танес слезы.

На защиту Виктории встала сама Хилькевич. Она нецензурно выругалась в комментариях и даже записала видеообращение к хейтерам. Актриса заявила, что буллинг в Сети недопустим.

«Люди, блин, вы нормальные вообще? Какая вам разница, как выглядит человек? Это его жизнь. Какое вы вообще имеете право судить о том, как выглядит другой человек? Сравнивать его с другим человеком, которого вы тоже не знаете?! Это ненормально!» — возмутилась Анна.

Она подчеркнула, что сотрудничает с Викторией несколько лет и считает ее прекрасным профессионалом и женщиной. Актриса уверена, что хейтеры сами несчастны и выглядят не лучшим образом.

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