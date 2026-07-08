75-летняя Надежда Бабкина призналась, что сделала круговую подтяжку лица

75-летняя певица Надежда Бабкина сделала откровенное признание. В интервью Общественной Службе Новостей артистка подтвердила , что прибегала к пластической хирургии и сделала круговую подтяжку лица. Также Бабкина рассказала и о других уходовых процедурах, но не стала уточнять, о каких именно.

Певица уверена, что публичные люди обязаны следить за собой. Однако она считает, что пластические вмешательства уместны только в зрелом возрасте. По ее мнению, в молодости спешить с хирургией не стоит.

Также Надежда Георгиевна подчеркнула необходимость посещения косметологов. Она отметила, что правильное питание играет не менее важную роль. Артистка придерживается определенного рациона уже несколько лет. Во время карантина она практикует интервальное голодание по схеме «8 и 16». Это значит, что она ест в течение восьми часов, а шестнадцать часов воздерживается от пищи.

Ранее певица Надежда Бабкина заявила, что не доверяет гадалкам, но полагается на магию чисел.