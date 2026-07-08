Машину уничтожит не молния: автоэксперт предупредил о главной опасности гроз

С 11 по 12 июля Москву и Подмосковье ждут ливни, которые могут сопровождаться грозами, предупреждает Гидрометцентр России. Пока многие автомобилисты опасаются, что молния способна вывести машину из строя, специалисты предупреждают: настоящая опасность для автомобиля чаще приходит не с неба, а с земли. Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чего реально стоит бояться в непогоду.

Он отметил, что прямое попадание молнии в автомобиль — крайне редкое явление. По его словам, современные машины имеют защиту, а металлический кузов работает по принципу «клетки Фарадея», снижая риски для людей внутри салона.

«Гроза попадает в верхние объекты — громоотводы, одиноко стоящие деревья. Для автомобиля больше опасны последствия непогоды: град, подтопление, падение веток и деревьев», — объяснил специалист.

По словам эксперта, в случае крайне редкого попадания разряда или шаровой молнии пострадать может электроника автомобиля, а в отдельных случаях возможно возгорание. Однако чаще всего машины получают повреждения из-за сильного ветра, ливней и обломков, которые падают сверху.

Особую опасность представляют деревья возле парковок. Если во время грозы или шквалистого ветра ломается аварийное дерево, автомобиль может оказаться под ударом. При этом автовладельцам важно помнить: оставлять машину нужно только в разрешенных местах — на парковочных карманах и специально оборудованных площадках.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

«Не надо бросать машину где попало — под рекламными конструкциями или там, где парковка запрещена. Если объявлено штормовое предупреждение, лучше заранее убрать автомобиль из опасной зоны», — отметил Славнов.

Защитить себя от крупных расходов поможет страховка. По словам автоэксперта, некоторые страховые продукты предусматривают повреждения от падения деревьев, града и других последствий непогоды.

«Если человек регулярно оставляет машину возле дома, где много деревьев, можно рассмотреть такую защиту. Она стоит дешевле полноценного КАСКО, но позволяет переложить риски на страховую компанию», — добавил специалист.

Эксперт посоветовал автомобилистам не ждать удара стихии: при предупреждении о сильной грозе лучше заранее найти безопасное место для машины, а не пытаться «переждать» непогоду под первым попавшимся деревом.

Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец предупредил о редчайшем явлении — два циклона сольются в один гигантский суперциклон и обрушат на Москву аномальные ливни 11–12 июля. За выходные в столице может выпасть почти 80% месячной нормы осадков, а дожди продлятся шесть суток подряд.