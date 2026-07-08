Полвека вместе: глава Городского округа Пушкинский поздравил семью Клюевых с изумрудной свадьбой

В День семьи, любви и верности глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов навестил семью Клюевых, которые в этом году отмечают 55-летие совместной жизни. Борис Федорович — капитан 1 ранга в запасе, ветеран Вооруженных Сил, прошедший службу на атомной подводной лодке и эскадренном миноносце. Вместе с супругой Ириной Викторовной они вырастили двух дочерей и уже дождались троих внуков.

8 июля, в День семьи, любви и верности, глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов лично поздравил чету Клюевых с изумрудной свадьбой — 55 годами совместной жизни. Юбиляры принимали поздравления в кругу семьи.



Борис Федорович Клюев — человек с богатой биографией. Уроженец Тверской области, он был призван на службу в Кронштадт, где попал на первую атомную подводную лодку. Через год ему рекомендовали поступать в Военно-морское училище в Вольске. Затем была служба на эскадренном миноносце «Огненный» и распределение на Краснознаменный Балтийский флот.



В 1971 году корабль Клюева участвовал в морском походе к берегам Египта. Почти вся служба капитана 1 ранга была связана с выполнением секретных стратегических задач в море. За боевые заслуги он был награжден медалью.

«За эти годы они сумели сохранить любовь, уважение и взаимопонимание. Их союз, проверенный временем, — достойный пример для молодых семей. Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и счастья», — поздравил семью Максим Красноцветов.

Клюевы встретили юбилей в кругу близких. Их история — еще одно доказательство того, что настоящая любовь не боится ни морских походов, ни испытаний временем.