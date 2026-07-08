Волонтеры Подмосковья пройдут обучение по действиям в условиях ЧС

В Мытищах для активистов регионального движения «Волонтеры Подмосковья» стартовала серия обучающих мероприятий по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Образовательный проект организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В этом году мы запланировали провести 10 занятий, в рамках которых обучим 300 волонтеров, которые в любой критический момент смогут прийти на помощь», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Волонтеров Подмосковья разделили на две группы по 15 человек, они последовательно будут проходить два образовательных блока. Уроки проведут преподаватели Академии гражданской защиты МЧС России, аттестованные спасатели и инструкторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области. В ходе первого модуля они изучат правовые основы оказания первой помощи, общий алгоритм действий в экстренной ситуации, проведение сердечно-легочной реанимации (СЛР) и не только.

Второй блок посвятят развертыванию пневмокаркасного модуля, который используется как оперативный штаб при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«Пневмокаркасный модуль — это по сути мобильный командный пункт, который можно развернуть в считанные минуты в любой точке. Для волонтеров важно понимать не только механику установки, но и логику работы внутри штаба», — отметил преподаватель кафедры (аварийно-спасательных работ) Академии гражданской защиты МЧС России Кирилл Качуро.

Отметим, что мероприятие реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Быть волонтером просто, для этого не нужно ждать особого случая или проходить длительное обучение. Узнать подробнее о волонтерском движении можно на сайте, а также в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Волонтеры Подмосковья получают возможность страхования жизни, мерч и подарки, билеты на топовые мероприятия региона и страны, благодарности и грамоты, участвуют в грантовых конкурсах и премиях (в том числе получают финансовую поддержку).

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