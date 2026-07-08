Гадюка покусала ребенка в Луховицах: врачи предотвратили трагедию

Восьмилетний мальчик, отдыхавший на одном из Голубых озер в Луховицах, стал жертвой гадюки — змея укусила его за палец. Счет шел на минуты: ребенка экстренно доставили в больницу, где врачи ввели сыворотку и провели комплексную терапию, пишет REGIONS .

Отдых на Голубых озерах в Луховицах едва не обернулся трагедией для восьмилетнего ребенка. В один из летних дней мальчика укусила гадюка — прямо во время прогулки у водоема. Родители не стали ждать и немедленно повезли сына в приемное отделение Луховицкой больницы.

Диагноз звучал угрожающе: «укушенная рана пальца руки, токсическое действие яда змеи». Ребенка сразу же госпитализировали в реанимацию.

По словам врача-реаниматолога Евгения Сергеева, медлить было нельзя. Специалисты оперативно провели комплексную терапию и ввели пострадавшему сыворотку против яда гадюки — единственное эффективное средство в такой ситуации.

«На фоне лечения отмечалась положительная динамика. Отмечу, что в Луховицкой больнице есть все необходимые медикаменты для оказания помощи при укусе ядовитых змей, поэтому, если вы попали в такую ситуацию, то незамедлительно езжайте в приемный покой или вызывайте скорую помощь», — рассказал Евгений Сергеев.

После стабилизации состояния ребенка перевели в токсикологическое отделение больницы в Подольске, где он продолжает лечение. Врачи оценивают его состояние как стабильное, угрозы жизни нет.

С начала года в приемное отделение Луховицкой больницы по поводу укусов животных обратилось около 200 человек. И речь не только о кошках и собаках. В списке пострадавших — свиньи, крысы и даже куницы. Гадюки, впрочем, остаются одними из самых опасных «клиентов».

В подмосковных лесах и у водоемов можно встретить как гадюк, так и медянок. Медики предупреждают: при виде змеи нельзя пытаться убежать или прогнать ее — лучше остановиться и дать ей возможность уползти. Если укус все же произошел, пострадавшему нужно дать воды, обеспечить полную неподвижность (это замедлит распространение токсинов) и как можно скорее доставить в больницу или вызвать скорую. Промедление — главный враг в этой ситуации.