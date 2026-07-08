Джунгли, погибшие рябины и гниющие мешки: заселенное МЖК превращают в коммунальное гетто

Жилмассив МЖК в Новосибирске превращается в зону запустения — местные жители бьют тревогу из-за гор мусора, травы по пояс и погибших саженцев. Уже несколько недель собранные мешки с отходами гниют в кустах, покос травы в этом году не проводился, а из 14 высаженных рябин выжили только три. К довершению картины — размытый склон и забитый лоток, которые так и не привели в порядок после прошлогодних работ. Подробности выяснили журналисты Om1 Новосибирск .

Мусор в мешках, мешки в кустах

Три недели назад в микрорайоне МЖК прошла уборка. Рабочие собрали мусор вдоль дорог, упаковали его в мешки и… оставили прямо на месте. Часть пакетов закинули в заросли, часть расставили вдоль тротуаров. С тех пор никто их не вывозил. Мешки так и лежат, привлекая мух и становясь источником неприятного запаха.

«Где-то три недели назад по МЖК прошли уборщики, собрали мусор по краям дорог в мешки, закинули в кусты, в траву, поставили по бокам тротуаров. До сих пор мешки с мусором не вывезли», — рассказал собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.

Трава по пояс и мертвые саженцы

К горам мусора добавились джунгли из сорняков. В этом году на муниципальных территориях МЖК не косили траву ни разу. В высоких зарослях скапливаются отходы — и это при том, что лето в разгаре.

Особое возмущение жителей вызывает озеленение. На одной из территорий высадили 14 рябин. Итог плачевен: 11 деревьев погибли сразу, а две рябины, по словам местных, были высажены уже мертвыми. Иными словами, бюджет потратили, а зелени не прибавилось.

Склон кривой, вода течет

Еще один очаг проблем — склон возле дома № 2 на улице Лазурной. После проведения там работ рельеф так и не восстановили. Вода по-прежнему стекает по склону, размывая грунт. Лоток вдоль подпорной стенки забит землей и мусором. Деревья и газон не восстановлены.

«Склон кривой, вода как текла так и течет, размывается склон, деревья не восстановлены, газон не восстановлен, рельеф не восстановлен. Лоток по которому должна стекать вода вдоль подпорной стенки забит уже землей и мусором со склона», — пояснил житель МЖК.

Редакция Om1 Новосибирск направила официальный запрос в мэрию города с вопросами о сроках вывоза мусора, покосе травы и восстановлении зеленых насаждений. Ответа пока не последовало.