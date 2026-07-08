Бабочки-гиганты заполонили Наро-Фоминск: как спасти посадки на даче от прожорливых гостей

Сады и огороды Наро-Фоминского городского округа захватили необычные гости — бабочки-бражники, которые в полете напоминают миниатюрных колибри. Дачники никогда не видели такого количества этих крупных насекомых. Однако радоваться рано: взрослые особи безвредны, а вот их гусеницы способны за считаные дни уничтожить листву на яблонях, томатах и картофеле. Биолог Алексей Субботин в беседе с REGIONS объяснил, почему популяция выросла и как защитить участок.

В садовых товариществах Наро-Фоминска этим летом — настоящее нашествие экзотических созданий. Местные жители все чаще замечают крупных бабочек, которые, словно птицы, зависают над бутонами, совершая стремительные взмахи крыльями. Их длинный хоботок позволяет пить нектар прямо на лету. Садоводы говорят: такого засилья «подмосковных колибри» не было несколько лет.

Причина — погода. Кандидат биологических наук Алексей Субботин пояснил, что теплое и влажное лето создало идеальные условия для размножения бражников. По словам эксперта, в прошлом году популяция тоже была внушительной, но из-за холодов и затяжных дождей бабочки вели себя скрытно, летали мало и почти не попадались на глаза людям. В этом сезоне комфортные температуры в разы повысили их активность.

Взрослые бражники — отличные ночные опылители, и для сада они скорее друзья, чем враги. Но опасность таится совсем не в них. Главная угроза — их личинки. Гусеницы бражников невероятно прожорливы.

«Личинки активно питаются листьями плодовых деревьев — яблонь и груш, любят виноград, а также пасленовые культуры: томаты, сладкий перец, баклажаны и картофель. При массовом нашествии гусеницы могут за считаные дни полностью оголить ветви деревьев и кустов, что приведет к потере урожая или даже гибели растений», — предостерег Субботин.

Биолог рекомендует садоводам действовать на опережение для спасения огорода. Главный шаг — регулярный осмотр нижней стороны листьев на томатах, картофеле и ветках плодовых деревьев. При обнаружении гусениц их лучше собрать вручную — это самый безопасный метод.

Если вредителей слишком много, можно использовать мягкие биопрепараты, разрешенные для личных подсобных хозяйств. А вот жесткая химия — табу. Инсектициды отравляют почву, остаются в плодах и убивают полезных опылителей, включая самих бражников, которые, как ни крути, все же украшают летний сад.