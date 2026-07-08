Конец неприкосновенности: как Виктор Момотов потерял пост и имущество на миллиарды рублей

Федеральная служба судебных приставов исполнила решение суда об обращении в доход государства имущества экс-председателя Совета судей и бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Общая стоимость изъятых активов, включая земельные участки и гостиничную сеть, оценивается в 9 млрд рублей, пишет РБК.

Суть судебного решения

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры, признав активы Виктора Момотова незаконно приобретенными. В рамках исполнения этого решения в собственность государства перешли 97 объектов недвижимости, расположенных в восьми регионах России, включая Москву, Краснодарский край, Ростовскую и Воронежскую области. Имущество было оформлено как на самого экс-судью, так и на его сына и аффилированных с ним предпринимателей.

Коррупционные обвинения

По версии следствия и надзорного ведомства, Виктор Момотов использовал свое служебное положение для обхода антикоррупционных ограничений. Прокуратура установила связь бывшего главы Совета судей с бизнесменами, которых считают организаторами преступного сообщества. Среди изъятого имущества — сеть отелей Marton, насчитывающая около 40 гостиниц. Сам Момотов на слушаниях в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) последовательно отрицал наличие деловых отношений с указанными лицами, настаивая, что приобретал активы на законные доходы от преподавательской деятельности.

Последствия для правового статуса

Данный скандал привел к серьезным кадровым и правовым последствиям для бывшего высокопоставленного судьи:

Отставка: Виктор Момотов покинул должности судьи Верховного суда, члена президиума и секретаря пленума ВС РФ.

Лишение статуса: ВККС прекратила его отставку, что фактически лишило его судейского статуса и всех сопутствующих гарантий, включая неприкосновенность.

В настоящее время имущество передано в распоряжение государства, а материалы по делу продолжают оставаться в центре внимания правоохранительных органов.